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За спробу дати хабара поліцейським порушено 50 проваджень - Князєв

За спробу дати хабара поліцейським порушено 50 проваджень - Князєв

Київ • УНН

 • 9466 перегляди

КИЇВ. 28 лютого. УНН. З початку року за фактами спроби дачі хабара правоохоронцям у поліції розпочали 50 кримінальних проваджень. Про це повідомив голова Національної поліції України Сергій Князєв, передає УНН із посиланням на прес-службу Нацполіції.

“Працівники Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України розпочали 50 кримінальних проваджень за ст. 369 Кримінального кодексу України (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі)”, — повідомив Князєв.

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За його словами, на сьогодні силовики “масово” фіксують спроби дачі хабарів працівникам поліції на різні суми.

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Минулого року за спробу підкупу поліцейського підозру оголосили 264 людям.

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