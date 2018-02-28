За попытку дать взятку полицейским начато 50 производств - Князев
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. С начала года по фактам попытки дачи взятки правоохранителям в полиции начали 50 уголовных производств. Об этом сообщил председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.
"Работники Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины начали 50 уголовных производств по ст. 369 Уголовного кодекса Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу)", - сообщил Князев.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Полицейский за взятку обещал помочь автоугонщику
По его словам, на сегодня силовики "массово" фиксируют попытки дачи взяток работникам полиции на разные суммы.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Чиновника полиции во Львовской области разоблачили на взятке
В прошлом году за попытку подкупа полицейского подозрение объявили 264 людям.