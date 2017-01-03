За смерті українців чиновники МОЗ повинні нести кримінальну відповідальність - В.Медведчук

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КИЇВ. 3 січня. УНН. Директор Інституту серця Міністерства охорони здоров'я України, відомий кардіохірург Борис Тодуров звинуватив в. о. міністра охорони здоров'я Уляну Супрун в безвідповідальності, непродуманості рішень і провалі реформи охорони здоров'я: "Я абсолютно відповідально заявляю (і можу це повторити в суді) ― ваша недбалість забрала більше життів українців, ніж війна за останні роки". Заява Б.Тодурова ― це крик відчаю і одночасно вирок для української "реформаторської" команди. Таку думку у своєму блозі висловив лідер громадського руху "Український вибір — право народу" Віктор Медведчук, передає УНН.

“Однак недостатньо говорити лише про недбалість і злочинну бездіяльність. Мова йде про повну професійну непридатність високопоставлених чиновників, відповідальних за реформування системи охорони здоров’я. Я неодноразово попереджав про ризики залучення до управління країною варягів ― американських, грузинських, прибалтійських та інших „реформаторів“. І Квіташвілі (грузинський легіонер, який не має медичної освіти), і американка з українськими коренями” Супрун далекі від розуміння як суті проблем, так і реального стану справ в системі української охорони здоров’я“, — зазначив В.Медведчук.

За його словами, фармакологічні війни, непрозоре фінансування, корупційні схеми, резонансні скандали стали невід’ємною частиною діяльності відомства в останні роки. Всі реформи звелися до банальної оптимізації: закриття лікувальних закладів, скорочення ставок медичних працівників, катастрофічного зниження фінансування.

“Звинувачення, озвучені Борисом Тодуровим: не була проведена закупівля на 364 млн грн „скоропомощних“ ліків для хворих, що страждають серцево-судинними захворюваннями, заблокована робота Інституту серця, відмовлено у відкритті „філій в Донецькій і Луганській областях, де населення і військові взагалі залишилися без кардіохірургічної допомоги“ ― це привід почати кримінальне розслідування відносно Супрун та її заступників”, — додав політик.

В.Медведчук додав, що призначення на посаду міністра охорони здоров’я профнепридатних, некомпетентних осіб ― це політична (на жаль, поки тільки політична) відповідальність діючої команди, яка живе за вказівками “вашингтонського обкому” і перетворила український народ в об’єкт для соціальних експериментів.

“Некомпетентні чиновники МОЗ, довели до колапсу систему охорони здоров’я, що поставило під загрозу життя і здоров’я мільйонів людей, повинні нести кримінальну відповідальність за вчинені дії. Я готовий надати будь-яку юридичну допомогу пану Тодурову і підтримати його в справі захисту життя і здоров’я українських громадян”, — підсумував політик.

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