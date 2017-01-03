За смерти украинцев чиновники Минздрава должны нести уголовную ответственность - В.Медведчук

ukru
Эксклюзив
06:36 • 15625 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

06:19 • 29238 просмотра

Россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 114666 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 148731 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
12 марта, 14:19 • 123646 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 119805 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Эксклюзив
12 марта, 12:20 • 151210 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 116323 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 122792 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 130551 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских БПЛА

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских БПЛА

12 марта, 21:49 • 62634 просмотра
Информация о захвате Суджи россиянами не соответствует действительности – ЦПД

Информация о захвате Суджи россиянами не соответствует действительности – ЦПД

12 марта, 21:54 • 77700 просмотра
Мэр Венеции наградил украинца, спасшего жизнь раненому ножом мужчине

Мэр Венеции наградил украинца, спасшего жизнь раненому ножом мужчине

13 марта, 00:27 • 25903 просмотра
Войска рф захватили город Суджа в Курской области - ISW

Войска рф захватили город Суджа в Курской области - ISW

03:06 • 100504 просмотра
Атака дронов на Днепропетровщине: повреждена инфраструктура, есть пострадавшие

Атака дронов на Днепропетровщине: повреждена инфраструктура, есть пострадавшие

05:20 • 63241 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 114651 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 148716 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 111696 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 118856 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 151202 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 142328 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 150041 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 154582 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 152764 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 155914 просмотра
Актуальное
За смерти украинцев чиновники Минздрава должны нести уголовную ответственность - В.Медведчук

За смерти украинцев чиновники Минздрава должны нести уголовную ответственность - В.Медведчук

Киев • УНН

 • 12488 просмотра

КИЕВ. 3 января. УНН. Директор Института сердца Министерства здравоохранения Украины, известный кардиохирург Борис Тодуров обвинил и. о. министра здравоохранения Ульяну Супрун в безответственности, непродуманности решений и провале реформы здравоохранения: “Я абсолютно ответственно заявляю (и могу это повторить в суде) ― ваша халатность забрала больше жизней украинцев, чем война за последние годы”. Заявление Б.Тодурова ― это крик отчаянья и одновременно приговор для украинской “реформаторской” команды. Такое мнение в своем блоге высказал лидер общественного движения “Украинский выбор — право народа” Виктор Медведчук, передает УНН.

"Однако недостаточно говорить только о халатности и преступном бездействии. Речь идет о полной профессиональной непригодности высокопоставленных чиновников, отвечающих за реформирование системы здравоохранения. Я неоднократно предупреждал о рисках привлечения к управлению страной варягов ― американских, грузинских, прибалтийских и прочих «реформаторов». И Квиташвили (грузинский легионер, не имеющий медицинского образования), и американка «с украинскими корнями» Супрун далеки от понимания как сути проблем, так и реального положения дел в системе украинского здравоохранения", - отметил В.Медведчук.

По его словам, фармакологические войны, непрозрачное финансирование, коррупционные схемы, резонансные скандалы стали неотъемлемой частью деятельности ведомства в последние годы. Все реформы свелись к банальной оптимизации: закрытию лечебных заведений, сокращению ставок медицинских сотрудников, катастрофическому снижению финансирования.

"Обвинения, озвученные Борисом Тодуровым: не была проведена закупка на 364 млн грн «скоропомощных лекарств» для больных, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, заблокирована работа Института сердца, отказано в открытии «филиалов в Донецкой и Луганской областях, где население и военные вообще остались без кардиохирургической помощи» ― это повод начать уголовное расследование в отношении Супрун и ее замов", - добавил политик.

В.Медведчук добавил, что назначение на должность министра здравоохранения профнепригодных, некомпетентных лиц ― это политическая (к сожалению, пока только политическая) ответственность действующей команды, живущей по указаниям «вашингтонского обкома» и превратившей украинский народ в объект для социальных экспериментов.

"Некомпетентные чиновники Минздрава, доведшие до коллапса систему здравоохранения, что поставило под угрозу жизнь и здоровье миллионов людей, должны нести уголовную ответственность за совершенные действия. Я готов оказать любую юридическую помощь господину Тодурову и поддержать его в деле защиты жизней и здоровья украинских граждан", - подытожил политик.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы