За смерти украинцев чиновники Минздрава должны нести уголовную ответственность - В.Медведчук

КИЕВ. 3 января. УНН. Директор Института сердца Министерства здравоохранения Украины, известный кардиохирург Борис Тодуров обвинил и. о. министра здравоохранения Ульяну Супрун в безответственности, непродуманности решений и провале реформы здравоохранения: “Я абсолютно ответственно заявляю (и могу это повторить в суде) ― ваша халатность забрала больше жизней украинцев, чем война за последние годы”. Заявление Б.Тодурова ― это крик отчаянья и одновременно приговор для украинской “реформаторской” команды. Такое мнение в своем блоге высказал лидер общественного движения “Украинский выбор — право народа” Виктор Медведчук, передает УНН.