За смерти украинцев чиновники Минздрава должны нести уголовную ответственность - В.Медведчук
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. Директор Института сердца Министерства здравоохранения Украины, известный кардиохирург Борис Тодуров обвинил и. о. министра здравоохранения Ульяну Супрун в безответственности, непродуманности решений и провале реформы здравоохранения: “Я абсолютно ответственно заявляю (и могу это повторить в суде) ― ваша халатность забрала больше жизней украинцев, чем война за последние годы”. Заявление Б.Тодурова ― это крик отчаянья и одновременно приговор для украинской “реформаторской” команды. Такое мнение в своем блоге высказал лидер общественного движения “Украинский выбор — право народа” Виктор Медведчук, передает УНН.
"Однако недостаточно говорить только о халатности и преступном бездействии. Речь идет о полной профессиональной непригодности высокопоставленных чиновников, отвечающих за реформирование системы здравоохранения. Я неоднократно предупреждал о рисках привлечения к управлению страной варягов ― американских, грузинских, прибалтийских и прочих «реформаторов». И Квиташвили (грузинский легионер, не имеющий медицинского образования), и американка «с украинскими корнями» Супрун далеки от понимания как сути проблем, так и реального положения дел в системе украинского здравоохранения", - отметил В.Медведчук.
По его словам, фармакологические войны, непрозрачное финансирование, коррупционные схемы, резонансные скандалы стали неотъемлемой частью деятельности ведомства в последние годы. Все реформы свелись к банальной оптимизации: закрытию лечебных заведений, сокращению ставок медицинских сотрудников, катастрофическому снижению финансирования.
"Обвинения, озвученные Борисом Тодуровым: не была проведена закупка на 364 млн грн «скоропомощных лекарств» для больных, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, заблокирована работа Института сердца, отказано в открытии «филиалов в Донецкой и Луганской областях, где население и военные вообще остались без кардиохирургической помощи» ― это повод начать уголовное расследование в отношении Супрун и ее замов", - добавил политик.
В.Медведчук добавил, что назначение на должность министра здравоохранения профнепригодных, некомпетентных лиц ― это политическая (к сожалению, пока только политическая) ответственность действующей команды, живущей по указаниям «вашингтонского обкома» и превратившей украинский народ в объект для социальных экспериментов.
"Некомпетентные чиновники Минздрава, доведшие до коллапса систему здравоохранения, что поставило под угрозу жизнь и здоровье миллионов людей, должны нести уголовную ответственность за совершенные действия. Я готов оказать любую юридическую помощь господину Тодурову и поддержать его в деле защиты жизней и здоровья украинских граждан", - подытожил политик.