За сім місяців 2018 року продаж первинного житла виріс на дві третини

У статті йдеться про те, що інвестори активно шукають квадратні метри. Так, за минулий рік кількість угод на первинному і вторинному ринках зросла в 1,3 - 1,5 рази.

З 2014-го ринок нерухомості або падав, або завмирав на проміжному рівні. Але в 2017-му почав рости попит, а за ним повільно потягнулися вгору і ціни колись "золотих" метрів столиці і найбільших міст країни.

За сім місяців цього року продажі на первинному ринку Києва зросли на дві третини, а на вторинному - на 60%, підрахували в SV Development. Тепер щомісяця в головному місті країни укладають лише удвічі менше угод, ніж це було в докризовому 2013-му: на теперішній час - відмінний показник.

Як повідомляв УНН, експерти одностайні в тому, що, не дивлячись на літній період, ринок житлової нерухомості досить активний. Причини криються не лише в зростанні курсу долара, але і в фінансових інструментах, які використовують забудовники для стимуляції попиту. Наприклад, найбільший столичний забудовник "Київміськбуд" пропонує інвесторам низку фінансових інструментів, які дають можливість придбати житло на вигідних умовах. Йдеться про іпотеку, розстрочку або знижку в умовах стовідсоткової оплати.

Наприклад, у житловому комплексі бізнес-класу на вулиці Лейпцизькій, 13 в столиці можна отримати знижку до 25% на окремі квартири. Подібні пропозиції діють і в інших комплексах, зведених холдингом.