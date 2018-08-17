За семь месяцев 2018 года продажи первичного жилья выросли на две трети

В статье идет речь о том, что инвесторы активно ищут квадратные метры. Так, за минувший год число сделок на первичном и вторичном рынках выросло в 1,3 – 1,5 раза.

С 2014-го рынок недвижимости либо падал, либо замирал на промежуточном уровне. Но в 2017-м начал расти спрос, а за ним медленно потянулись вверх и цены некогда "золотых" метров столицы и крупнейших городов страны.

За семь месяцев этого года продажи на первичном рынке Киева выросли на две трети, а на вторичном – на 60%, подсчитали в SV Development. Теперь ежемесячно в главном городе страны заключают лишь в два раза меньше сделок, чем это было в докризисном 2013-м: по нынешним временам – отличный показатель.

Как сообщал УНН, эксперты единогласны в том, что, несмотря на летний период, рынок жилой недвижимости достаточно активный. Причины кроются не только в росте курса доллара, но и в финансовых инструментах, которые используют застройщики для стимуляции спроса. Например, крупнейший столичный застройщик "Киевгорстрой" предлагает инвесторам ряд финансовых инструментов, которые дают возможность приобрести жилье на выгодных условиях. Речь идет об ипотеке, рассрочке или скидке в условиях стопроцентной оплаты.

Например, в жилом комплексе бизнес-класса на улице Лейпцигской, 13 в столице можно получить скидку до 25% на отдельные квартиры. Подобные предложения действуют и в других комплексах, возведенных холдингом.