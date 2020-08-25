За розтрату 110 млн грн в Укртрансбезпеці можуть притягти Омеляна - експерт

За версією Служби безпеки, в 2018 році "Укртрансбезпека" провела закупівлю габаритно вагових комплексів для фур. Закупівля відбулася за завищеними цінами, але комплектація ГВК так і не дозволила їх використовувати за цільовим призначенням.

Це, за словами Коновалова, пояснює, і те, чому так довго в Україні не можуть запустити автоматизоване зважування фур.

"Омеляну потрібно було відзвітувати як класно він працює, гнали в хвіст і гриву, намагалися купити що завгодно - ось і купили. Це недостатній контроль з боку Омеляна і я вважаю, що це предмет для чергової кримінальної справи проти нього", - говорить експерт.