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За розтрату 110 млн грн в Укртрансбезпеці можуть притягти Омеляна - експерт

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 серпня. УНН. Колишнього міністра інфраструктури Володимира Омеляна можуть притягти у справі про розтрату 110 млн грн в підвідомчій "Уктрансбезпеці". Таку думку в коментарі УНН висловив експерт В'ячеслав Коновалов, коментуючи інформацію СБУ.

За розтрату 110 млн грн в Укртрансбезпеці можуть притягти Омеляна - експерт

За версією Служби безпеки, в 2018 році "Укртрансбезпека" провела закупівлю габаритно вагових комплексів для фур. Закупівля відбулася за завищеними цінами, але комплектація ГВК так і не дозволила їх використовувати за цільовим призначенням.

Це, за словами Коновалова, пояснює, і те, чому так довго в Україні не можуть запустити автоматизоване зважування фур.

"Омеляну потрібно було відзвітувати як класно він працює, гнали в хвіст і гриву, намагалися купити що завгодно - ось і купили. Це недостатній контроль з боку Омеляна і я вважаю, що це предмет для чергової кримінальної справи проти нього", - говорить експерт.

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