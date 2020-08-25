За растрату 110 млн грн в Укртрансбезопасности могут привлечь Омеляна – эксперт

По версии Службы безопасности, в 2018 году “Укртрансбезопасность” провела закупку габаритно- весовых комплексов для фур. Закупка состоялась по завышенным ценам, но комплектация ГВК так и не позволила их использовать по целевому назначению.

Это, по словам Коновалова, объясняет, и то, почему так долго в Украине не могут запустить автоматизированное взвешивание фур.

“Омеляну нужно было отчитаться как классно он работает, гнали в хвост и гриву, пытались купить что попало — вот и купили. Это недостаточный контроль со стороны Омеляна и я полагаю, что это предмет для очередного уголовного дела против него”, — говорит эксперт.