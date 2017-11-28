За рік у столиці зросла кількість прийнятого в експлуатацію житла

У цілому по підприємствах-забудовниках у січні–вересні 2017р. на території міста прийнято в експлуатацію 220 житлових будинків загальною площею 1093,4 тис.м.кв. Це на 56,3% більше, ніж було прийнято у січні–вересні 2016 р.

Нагадаємо, на думку експертів, саме розвиток будівельної галузі - шлях виходу з економічної кризи, адже кожна інвестована у будівництво гривня приносить державі у п'ять разів більше. В Україні, після деякого спаду, сфера будівництва пожвавилась та продовжує розвиватися доволі активними темпами.

Наприклад, найбільший столичний забудовник "ХК "Київміськбуд" ввів в експлуатацію протягом 2016 року більше 300 тис. кв. м житла, паркінгів, комерційних площ. Загалом холдинг ввів в експлуатацію на 10% більше площ в порівнянні з 2015 роком. Протягом 2017 року компанія планує звести майже 400 тис. кв.м.