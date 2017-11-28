За год в столице выросло количество принятого в эксплуатацию жилья

В целом по предприятиям-застройщикам в январе-сентябре 2017г. на территории города принято в эксплуатацию 220 жилых домов общей площадью 1093,4 тыс.м.кв. Это на 56,3% больше, чем было принято в январе-сентябре 2016.

Напомним, по мнению экспертов, именно развитие строительной отрасли - путь выхода из экономического кризиса, ведь каждая инвестированная в строительство гривна приносит государству в пять раз больше. В Украине, после некоторого спада, сфера строительства оживилась и продолжает развиваться довольно активными темпами.

Например, крупнейший столичный застройщик "ХК "Киевгорстрой" ввел в эксплуатацию в течение 2016 более 300 тыс.кв.м жилья, паркингов, коммерческих площадей. В общем холдинг ввел в эксплуатацию на 10% больше площадей по сравнению с 2015 годом. В течение 2017 года компания планирует построить около 400 тыс. кв.м