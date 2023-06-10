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За рік рф отримала більш як 130 тонн боєприпасів від білорусі

Київ • УНН

 • 273118 перегляди

КИЇВ. 10 червня. УНН. За останній рік росія отримала від самопроголошеного президента білорусі олександра лукашенка більш як 130 тонн боєприпасів для війни проти України, повідомляє "Беларускі Гаюн" у Telegram, пише УНН.

За рік рф отримала більш як 130 тонн боєприпасів від білорусі

Цитата

"Уже вивезено залізницею понад 130 000 тонн боєприпасів", - йшлось в повідомленні.
За інформацією моніторингових груп, режим лукашенка передав до рф 131 582 тонни боєприпасів за останній рік.

Деталі

білорусь допомагає росії у війні з Україною не тільки наданням територій для наступу військ і полігонів для навчання військового контингенту рф, адже досі відбувається передача білоруською самопроголошеною владою величезної кількості боєприпасів до рф.

За даними "Гаюна", це означає, що обсяги передачі білоруських боєприпасів рф зросли в десятки разів одразу ж після 24 лютого 2022 року.

Моніторингова група пише, що снаряди з білорусі вивозили на станції:

  • в прикордоння з окупованими Донецьком і Луганськом;
  • прямо у Крим;
  • та за 110 км від кордону з Грузією.
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