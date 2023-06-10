За год рф получила более 130 тонн боеприпасов от белоруссии

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"Уже вывезено по железной дороге более 130 000 тонн боеприпасов", - говорилось в сообщении.

По информации мониторинговых групп, режим лукашенко передал в рф 131 582 тонны боеприпасов за последний год.

Детали

беларусь помогает россии в войне с украиной не только предоставлением территорий для наступления войск и полигонов для обучения военного контингента рф, ведь до сих пор происходит передача белорусскими самопровозглашенными властями огромного количества боеприпасов в рф.

По данным "Гаюна", это означает, что объемы передачи белорусских боеприпасов рф выросли в десятки раз сразу же после 24 февраля 2022 года.

Мониторинговая группа пишет, что снаряды из беларуси вывозили на станции: