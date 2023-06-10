За год рф получила более 130 тонн боеприпасов от белоруссии
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июня. УНН. За последний год россия получила от самопровозглашенного президента беларуси александра лукашенко более 130 тонн боеприпасов для войны против Украины, сообщает "Беларускі Гаюн" в Telegram, пишет УНН.
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"Уже вывезено по железной дороге более 130 000 тонн боеприпасов", - говорилось в сообщении.
По информации мониторинговых групп, режим лукашенко передал в рф 131 582 тонны боеприпасов за последний год.
Детали
беларусь помогает россии в войне с украиной не только предоставлением территорий для наступления войск и полигонов для обучения военного контингента рф, ведь до сих пор происходит передача белорусскими самопровозглашенными властями огромного количества боеприпасов в рф.
По данным "Гаюна", это означает, что объемы передачи белорусских боеприпасов рф выросли в десятки раз сразу же после 24 февраля 2022 года.
Мониторинговая группа пишет, что снаряды из беларуси вывозили на станции:
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- в приграничье с оккупированными Донецком и Луганском;
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- прямо в Крым;
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- и в 110 км от границы с Грузией.
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