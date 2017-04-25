За рік поліція розшукала майже 700 міжнародних злочинців - В.Неволя

“Протягом 2016 року встановлено місцезнаходження 492 осіб, у 2017 — вже 178”, — заявив В.Неволя.

За його словами, з використанням можливостей Інтерполу протягом 2016-2017 років було екстрадовано 118 осіб.

В.Неволя зазначив, що наразі метою є створення можливості безпосереднього використання банків даних Інтерполу для працівників правоохоронних органів усієї країни, в тому числі для підрозділів Національної поліції України, в тому числі патрульних екіпажів.

“Такий підхід є загально прийнятим Європейським і світовим стандартом поліцейської роботи і ми повинні його імплементувати в Україні”, — підкреслив В.Неволя.

Нагадаємо, начальник робочого апарату Українського бюро Інтерполу Василь Неволя сподівається, що у травні-червні цього року Верховна Рада ратифікує угоду про співробітництво між Україною та Європейським поліцейським офісом (Європолом).