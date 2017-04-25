За рік поліція розшукала майже 700 міжнародних злочинців - В.Неволя
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. У 2016-2017 роках поліція розшукала майже 700 міжнародних злочинців. Про це під час колегії МВС заявив начальник Департаменту Європолу і Інтерполу в Україні Василь Неволя, повідомляє прес-служба НПУ, передає УНН.
“Протягом 2016 року встановлено місцезнаходження 492 осіб, у 2017 — вже 178”, — заявив В.Неволя.
За його словами, з використанням можливостей Інтерполу протягом 2016-2017 років було екстрадовано 118 осіб.
В.Неволя зазначив, що наразі метою є створення можливості безпосереднього використання банків даних Інтерполу для працівників правоохоронних органів усієї країни, в тому числі для підрозділів Національної поліції України, в тому числі патрульних екіпажів.
“Такий підхід є загально прийнятим Європейським і світовим стандартом поліцейської роботи і ми повинні його імплементувати в Україні”, — підкреслив В.Неволя.
Нагадаємо, начальник робочого апарату Українського бюро Інтерполу Василь Неволя сподівається, що у травні-червні цього року Верховна Рада ратифікує угоду про співробітництво між Україною та Європейським поліцейським офісом (Європолом).