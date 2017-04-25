За год полиция разыскала почти 700 международных преступников - В.Неволя

"В течение 2016 установлено местонахождение 492 человек, в 2017 - уже 178", - заявил В.Неволя.

По его словам, с использованием возможностей Интерпола в течение 2016-2017 годов было экстрадировано 118 человек.

В.Неволя отметил, что сейчас целью является создание возможности непосредственного использования банков данных Интерпола для сотрудников правоохранительных органов всей страны, в том числе для подразделений Национальной полиции Украины, в том числе патрульных экипажей.

"Такой подход общепринятым европейским и мировым стандартам полицейской работы и мы должны его имплементировать в Украине", - подчеркнул В.Неволя.

Напомним, начальник рабочего аппарата Украинского бюро Интерпола Василий Неволя надеется, что в мае-июне этого года Верховная Рада ратифицирует соглашение о сотрудничестве между Украиной и Европейским полицейским офисом (Европолом).