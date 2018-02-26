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За рік пенсії українців зросли майже на 36%

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 лютого. УНН. Середній розмір пенсії протягом 2017 року зріс на 652,15 грн або 35,7%. Про це йдеться у звіті Пенсійного фонду України за 2017 рік, передає УНН.

“Середній розмір пенсії протягом року зріс на 652,15 грн (35,7%) — з 1828,31 грн станом на 1 січня 2017 року до 2480,46 грн станом на 1 січня 2018 року”, — йдеться у документі.

Зокрема зазначається, що протягом року розмір пенсії підвищувався двічі:

  • з 1 травня 2017 року у зв’язку зі зміною прожиткового мінімуму. Пенсія збільшилась у 8,2 млн пенсіонерів, або у 68% загальної чисельності пенсіонерів. Мінімальна пенсія за віком зросла на 5,2 %.
  • з 1 жовтня 2017 року осучаснено раніше призначені пенсії 10,2 млн пенсіонерам, або 90 % загальної чисельності пенсіонерів. Мінімальний розмір пенсії за віком збільшено з 1312 грн до 1452 грн, або на 140 грн.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на засіданні 21 лютого схвалив рішення про підвищення пенсій військовослужбовцям.

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