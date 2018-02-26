За год пенсии украинцев выросли почти на 36%
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. Средний размер пенсии в течение 2017 года вырос на 652,15 грн или 35,7%. Об этом говорится в отчете Пенсионного фонда Украины за 2017 год, передает УНН.
“Средний размер пенсии в течение года вырос на 652,15 грн (35,7%) — с 1828,31 грн по состоянию на 1 января 2017 года до 2480,46 грн по состоянию на 1 января 2018 года”, — говорится в документе.
В частности отмечается, что в течение года размер пенсии повышался дважды:
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- с 1 мая 2017 года в связи с изменением прожиточного минимума. Пенсия увеличилась у 8,2 млн пенсионеров, или у 68% общей численности пенсионеров. Минимальная пенсия по возрасту выросла на 5,2%.
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- с 1 октября 2017 года осовременено ранее назначенные пенсии 10,2 млн пенсионерам, или 90% общей численности пенсионеров. Минимальный размер пенсии по возрасту увеличен с 1312 грн до 1452 грн, или на 140 грн.
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Напомним, Кабинет министров на заседании 21 февраля одобрил решение о повышении пенсий военнослужащим.