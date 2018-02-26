За год пенсии украинцев выросли почти на 36%

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 64466 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 78911 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 81633 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 107744 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100503 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104607 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111567 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117094 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122805 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134341 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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За год пенсии украинцев выросли почти на 36%

За год пенсии украинцев выросли почти на 36%

Киев  •  УНН

 • 12209 просмотра

КИЕВ. 26 февраля. УНН. Средний размер пенсии в течение 2017 года вырос на 652,15 грн или 35,7%. Об этом говорится в отчете Пенсионного фонда Украины за 2017 год, передает УНН.

“Средний размер пенсии в течение года вырос на 652,15 грн (35,7%) — с 1828,31 грн по состоянию на 1 января 2017 года до 2480,46 грн по состоянию на 1 января 2018 года”, — говорится в документе.

В частности отмечается, что в течение года размер пенсии повышался дважды:

  • с 1 мая 2017 года в связи с изменением прожиточного минимума. Пенсия увеличилась у 8,2 млн пенсионеров, или у 68% общей численности пенсионеров. Минимальная пенсия по возрасту выросла на 5,2%.
  • с 1 октября 2017 года осовременено ранее назначенные пенсии 10,2 млн пенсионерам, или 90% общей численности пенсионеров. Минимальный размер пенсии по возрасту увеличен с 1312 грн до 1452 грн, или на 140 грн.

Напомним, Кабинет министров на заседании 21 февраля одобрил решение о повышении пенсий военнослужащим.

Украинские Национальные Новости

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