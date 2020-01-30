За рік МХП збільшив експорт курятини на 25%
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. У 2019 році агрохолдинг "Миронівський хлібопродукт" експортував 357,4 тис. тонн курятини, що на 25% більше, ніж в 2018 році. Про це йдеться в повідомленні агрохолдингу на сайті Лондонської біржі, передає УНН.
Зокрема, в 4 кварталі 2019 року агрохолдинг експортував 87,6 тис. тонн курятини, що на 20% більше, ніж в 4 кварталі 2018 року.
Повідомляється, що компанія успішно реалізує стратегію щодо збільшення експорту м'яса птиці шляхом диверсифікації експортних продажів, а також оптимізації асортименту продукції, що поставляється в країни ЄС, MENA (переважно Саудівська Аравія, Ірак і ОАЕ), СНД і Африки.
Довідка УНН: МХП є провідним виробником курячого м'яса в Україні з найбільшою часткою ринку і високою впізнаваністю бренду своїх продуктів (Наша Ряба). МХП контролює усі етапи виробництва м'яса птиці від вирощування зернових, виробництва комбікормів до інкубації яєць, вирощування бройлерного поголів'я, переробки, збуту, розподілу і продажу м'яса птиці (в тому числі через франчайзингові точки МХП).
МХП використовує власні рефрижератори для доставки своєї продукції, що знижує загальні транспортні витрати і час доставки.
З 15 травня 2008 року акції МХП котируються на Лондонській фондовій біржі під стікером MHPC.
Раніше УНН повідомляв, що МХП Юрія Косюка вивів Україну в світовий ТОП постачальників курятини. За останніми даними, Україна займає 4-те місце в світовому рейтингу і 3-тє місце в рейтингу ЄС.