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За год МХП увеличил экспорт курятины на 25%

Киев • УНН

 • 8945 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. В 2019 году агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" экспортировал 357,4 тыс. тонн курятины, что на 25% больше, чем в 2018 году. Об этом говорится в сообщении агрохолдинга на сайте Лондонской биржи, передает УНН.

За год МХП увеличил экспорт курятины на 25%

В частности, в 4 квартале 2019 года агрохолдинг экспортировал 87,6 тыс. тонн курятины, что на 20% больше, чем в 4 квартале 2018 года.

Сообщается, что компания успешно реализует стратегию по увеличению экспорта мяса птицы путем диверсификации экспортных продаж, а также оптимизации ассортимента продукции, поставляемой в страны ЕС, MENA (преимущественно Саудовская Аравия, Ирак и ОАЭ), СНГ и Африки.

Справка УНН: МХП является ведущим производителем куриного мяса в Украине с наибольшей долей рынка и высокой узнаваемостью бренда своих продуктов (Наша Ряба). МХП контролирует все этапы производства мяса птицы от выращивания зерновых, производства комбикормов до инкубации яиц, выращивания бройлерного поголовья, переработки, сбыта, распределения и продаж мяса птицы (в том числе через франчайзинговые точки МХП).

МХП использует собственные рефрижераторы для доставки своей продукции, что снижает общие транспортные расходы и время доставки.

С 15 мая 2008 года акции МХП котируются на Лондонской фондовой бирже под стикером MHPC.

Ранее УНН сообщал, что МХП Юрия Косюка вывел Украину в мировой ТОП поставщиков курятины. По последним данным, Украина занимает 4-е место в мировом рейтинге и 3-е место в рейтинге ЕС.

Украинские Национальные Новости

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