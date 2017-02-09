За рік кількість отруєнь алкоголем у Волинській області зросла майже на третину
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. У Волинській області фіксують збільшення випадків отруєння населення алкоголем. За рік (2015-2016 рр - ред.) років отруєнь стало на 28,4% більше. Про це УНН повідомили у управлінні охорони здоров’я України Волинської ОДА.
Так, у 2016 році алкогольних отруєнь було зафіксовано – 122, у 2015 році – 95, у 2014 році – 116 випадків, у 2013 році – 141, у 2012 році – 105, у 2011 – 129 випадків.
Нагадаємо, у Дніпропетровській області відмовилися повідомити про факти отруєння алкоголем.
При цьому, саме у Дніпропетровській області в 2016 році були зафіксовані летальні випадки від отруєння сурогатним алкоголем.
Також нагадаємо, щороку українці споживають близько 24 млн декалітрів нелегального алкоголю.