За рік кількість отруєнь алкоголем у Волинській області зросла майже на третину

Так, у 2016 році алкогольних отруєнь було зафіксовано – 122, у 2015 році – 95, у 2014 році – 116 випадків, у 2013 році – 141, у 2012 році – 105, у 2011 – 129 випадків.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області відмовилися повідомити про факти отруєння алкоголем.

При цьому, саме у Дніпропетровській області в 2016 році були зафіксовані летальні випадки від отруєння сурогатним алкоголем.

Також нагадаємо, щороку українці споживають близько 24 млн декалітрів нелегального алкоголю.