За год количество отравлений алкоголем в Волынской области выросло почти на треть
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. В Волынской области фиксируют увеличение случаев отравления населения алкоголем. За год (2015-2016 гг. - ред.) отравлений стало на 28,4% больше. Об этом сообщили УНН в управлении здравоохранения Украины Волынской ОГА.
Так, в 2016 году алкогольных отравлений было зафиксировано - 122, в 2015 году - 95, в 2014 году - 116 случаев, в 2013 году - 141, в 2012 году - 105, в 2011 г. - 129 случаев.
Напомним, в Днепропетровской области отказались сообщить о фактах отравления алкоголем.
При этом, именно в Днепропетровской области в 2016 году были зафиксированы летальные случаи от отравления суррогатным алкоголем.
Также напомним, ежегодно украинцы потребляют около 24 млн декалитров нелегального алкоголя.