За год количество отравлений алкоголем в Волынской области выросло почти на треть

Так, в 2016 году алкогольных отравлений было зафиксировано - 122, в 2015 году - 95, в 2014 году - 116 случаев, в 2013 году - 141, в 2012 году - 105, в 2011 г. - 129 случаев.

Напомним, в Днепропетровской области отказались сообщить о фактах отравления алкоголем.

При этом, именно в Днепропетровской области в 2016 году были зафиксированы летальные случаи от отравления суррогатным алкоголем.

Также напомним, ежегодно украинцы потребляют около 24 млн декалитров нелегального алкоголя.