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За рік американці витратили на шоколадні цукерки більше 11 млрд доларів

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 січня. УНН. За рік витрати жителів США на шоколадні цукерки склали близько 11,1 млрд дол. Про це свідчать дані statista.com, передає УНН.

При цьому, на льодяники та інші не шоколадні цукерки американці витратили 5,9 млрд дол.

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Також повідомляється, що в 2018 році найбільш продаваним шоколадним батончиків в Америці був "Снікерс". Більш 45,3 млн американців заявили, що купували "Снікерс" як мінімум один раз протягом минулого року.

Нагадаємо, в 2018 році Україна поставила на експорт шоколаду на більш 171 млн дол. Найбільшими країнами-імпортерами українського шоколаду є Казахстан і США.

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