За реалізацію недоброякісної продукції минулого року до суду скеровано три провадження - ГПУ
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. У 2016 році було зареєстровано 103 кримінальних проваджень за фактами умисного введення на обіг ринку України небезпечної продукції (ста. 227 КК України). Про це у відповідь на запит УНН повідомили у ГПУ.
За даними ГПУ, у 2016 році 61 кримінальне провадження за фактом умисного введення на обіг ринку України небезпечної продукції було закрите (за ч. 1 п.п. 1,2,4,6 ст. 284 КПК України), у той час як 42 кримінальних провадження – обліковані.
До суду у 2016 році правоохоронці скерували лише 3 кримінальні провадження за даними фактами.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, за даними експертів, український ринок впав у прірву фальсифікату і суцільного порушення прав споживачів.
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