За реализацию недоброкачественной продукции в прошлом году в суд направлено три производства - ГПУ

По данным ГПУ, в 2016 году 61 уголовное производство по факту умышленного введения в оборот рынка Украины опасной продукции было закрыто (по ч. 1 п 1,2,4,6 ст. 284 УПК Украины), в то время как 42 уголовных производства - учтены.

В суд в 2016 году правоохранители направили только 3 уголовных производства по данным фактам.

Напомним, как сообщал УНН, по данным экспертов, украинский рынок упал в пропасть фальсификата и сплошного нарушения прав потребителей .

В разных регионах фиксируют увеличение случаев пищевых отравлений.

По словам нардепа С.Тригубенко, ухудшение санитарно-эпидемической ситуации признают и в Держпродспоживслужби, где фиксируют , что количество случаев острой кишечной инфекции действительно возросла. Однако, с мерами, чтобы изменить статистику, в ведомстве не спешат.