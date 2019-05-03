За п’ять років зареєстровано близько 50 тисяч проваджень щодо погрози вбивством
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Упродовж 2013-2018 років в Україні зареєстровано близько 50 тисяч кримінальних проваджень за фактом погрози вбивством. Про це у відповідь на інформаційний запит УНН повідомили у Генеральній прокуратурі України.
Так, за останні п’ять років зареєстровано 49 895 кримінальних проваджень за ст. 129 Кримінального кодексу України – погроза вбивством.
Тільки у 2013 році цих проваджень було зареєстровано 28 997. Наступного, 2014 року, їх кількість зменшилася майже у 5 разів і становила 7 068 проваджень.
За даними прокуратури, за п’ять років в Україні спостерігалася тенденція до зменшення кількості кримінальних проваджень за статтею 129 КК України, і в минулому році вона вже становила 2 702.
Зазначимо, що за три місяці 2019 року відкрито 569 кримінальних проваджень за фактом погрози вбивством.
Нагадаємо, львів’янка погрожувала вбивством кандидату в президенти.