За пять лет зарегистрировано около 50 тысяч производств в связи с угрозой убийством
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. В течение 2013-2018 годов в Украине зарегистрировано около 50 тысяч уголовных производств по факту угрозы убийством. Об этом в ответ на информационный запрос УНН сообщили в Генеральной прокуратуре Украины.
Так, за последние пять лет зарегистрировано 49 895 уголовных производств по ст. 129 Уголовного кодекса Украины - угроза убийством.
Только в 2013 году этих производств было зарегистрировано 28 997. В следующем, 2014 году, их количество уменьшилось почти в 5 раз и составило 7068 производств.
По данным прокуратуры, за пять лет в Украине наблюдалась тенденция к уменьшению количества уголовных производств по статье 129 УК Украины, и в прошлом году она уже составляла 2702.
Отметим, что за три месяца 2019 открыто 569 уголовных производств по факту угрозы убийством.
Напомним, львовянка угрожала убийством кандидату в президенты.