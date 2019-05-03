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За пять лет зарегистрировано около 50 тысяч производств в связи с угрозой убийством

За пять лет зарегистрировано около 50 тысяч производств в связи с угрозой убийством

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 мая. УНН. В течение 2013-2018 годов в Украине зарегистрировано около 50 тысяч уголовных производств по факту угрозы убийством. Об этом в ответ на информационный запрос УНН сообщили в Генеральной прокуратуре Украины.

Так, за последние пять лет зарегистрировано 49 895 уголовных производств по ст. 129 Уголовного кодекса Украины - угроза убийством.

Только в 2013 году этих производств было зарегистрировано 28 997. В следующем, 2014 году, их количество уменьшилось почти в 5 раз и составило 7068 производств.

По данным прокуратуры, за пять лет в Украине наблюдалась тенденция к уменьшению количества уголовных производств по статье 129 УК Украины, и в прошлом году она уже составляла 2702.

Отметим, что за три месяца 2019 открыто 569 уголовных производств по факту угрозы убийством.

Напомним, львовянка угрожала убийством кандидату в президенты.

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