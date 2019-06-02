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За п'ять років військові прокурори передали до суду 75% усіх справ ГПУ - Матіос

За п'ять років військові прокурори передали до суду 75% усіх справ ГПУ - Матіос

Київ • УНН

 • 11184 перегляди

КИЇВ. 2 червня. УНН. З початку року військова прокуратура затримує по два хабарники у день. 670 військових прокурорів розслідували за 5 років роботи 75% всіх справ, закінчених всією Генпрокураторою. Про це заявив головний військовий прокурор України Анатолій Матіос у інтерв’ю одному з українських телеканалів, передає УНН.

"Ми кожного дня затримуємо по два хабарники. Хабарі в них від 500 доларів до 400 тисяч доларів…..Нас на всю Україну всього 670 осіб. У нас 35 гарнізонів на всю Україну. Конкретні цифри: військова прокуратура закінчила розслідування та відправила до суду 75% всіх справ, які закінчила Генпрокуратура. Ну як це сказати, у Генпрокуратурі є 11 тисяч чоловік, а нас 670. Так от 11 тис. чоловік закінчило та відправило до суду всього 25% від 100% за п’ять років … Я не маю претензій до колег, просто це коефіцієнт корисної дії тих, хто хоче щось змінити у державі", - розповів він.

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Як повідомляв УНН, головний військовий прокурор України Анатолій Матіос у інтерв’ю одному з українських телеканалів, завершуючи власну думку стосовно політичної ситуації в державі після виборів президента повідомив, що парламент України розпущений — обгрунтовано. 

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