Матіос: Зеленському варто невідкладно внести зміни до КПК

"Президент повинен внести зараз, цій Верховній Раді, як невідкладні зміни до закону про підслідність, де написати, що той хто виявив факт корупції, не дивлячись на те, велика риба, всяка риба, той розслідує і доводить до суду. Альтернативна підслідність для всіх наявних в державі правоохоронних органів", - сказав він, коментуючи питання боротьби з корупцією в України.

Матіос впевнений, що ці зміни покращать якість роботи правоохоронних органів за рахунок почуття змагальності та того, що патріотам розв’яжуть руки і вони зможуть захищати свою країну.

"У нас в СБУ є такі люди, в ДФС є такі люди, в поліції. У них інструментів немає", - додав прокурор.

Як повідомляв УНН, головний військовий прокурор України Анатолій Матіос у інтерв’ю одному з українських телеканалів, завершуючи власну думку стосовно політичної ситуації в державі після виборів президента повідомив, що парламент України розпущений — обгрунтовано.