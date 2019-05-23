За п’ять років в Україні зафіксовано понад тисячу випадків розбещення неповнолітніх
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. Упродовж 2014-2018 років в Україні обліковано понад одну тисячу кримінальних правопорушень стосовно розбещення неповнолітніх. Про це у відповідь на інформаційний запит УНН повідомили у прес-службі Генеральної прокуратури України.
Так, з 2014 по 2018 рік в Україні обліковано 1 273 кримінальних правопорушень за ст. 156 КК України – розбещення неповнолітніх.
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Згідно з даними, найбільше обліковано кримінальних правопорушень у 2017-му – 285 та у 2018 – 274. У 2016-му – 272. Найменша кількість – у 2014-му – 209, а у 2015 році – 233.
Нагадаємо, у Харкові судитимуть підозрюваного у розбещенні неповнолітніх.