За пять лет в Украине зафиксировано более тысячи случаев растления несовершеннолетних
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. В течение 2014-2018 гг в Украине учтено более одной тысячи уголовных правонарушений в отношении развращения несовершеннолетних. Об этом в ответ на информационный запрос УНН сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.
Так, с 2014 по 2018 год в Украине учтено 1273 уголовных правонарушений по ст. 156 УК Украины - развращение несовершеннолетних.
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Согласно данным, наибольшее учтено уголовных правонарушений в 2017-м - 285 и в 2018 - 274. В 2016-м - 272. Наименьшее количество - в 2014-м - 209, а в 2015 году - 233.
Напомним, в Харькове будут судить подозреваемого в развращении несовершеннолетних.