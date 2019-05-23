За пять лет в Украине зафиксировано более тысячи случаев растления несовершеннолетних

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 36303 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 57659 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 74513 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 88235 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 122213 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111433 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137641 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144614 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130123 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130194 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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За пять лет в Украине зафиксировано более тысячи случаев растления несовершеннолетних

За пять лет в Украине зафиксировано более тысячи случаев растления несовершеннолетних

Киев  •  УНН

 • 17598 просмотра

КИЕВ. 23 мая. УНН. В течение 2014-2018 гг в Украине учтено более одной тысячи уголовных правонарушений в отношении развращения несовершеннолетних. Об этом в ответ на информационный запрос УНН сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.

Так, с 2014 по 2018 год в Украине учтено 1273 уголовных правонарушений по ст. 156 УК Украины - развращение несовершеннолетних.

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Согласно данным, наибольшее учтено уголовных правонарушений в 2017-м - 285 и в 2018 - 274. В 2016-м - 272. Наименьшее количество - в 2014-м - 209, а в 2015 году - 233.

Напомним, в Харькове будут судить подозреваемого в развращении несовершеннолетних.

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