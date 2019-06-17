За п’ять років в Україні зафіксовано понад 9 тис. наруг над могилами
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. Упродовж 2014-2018 років в Україні обліковано понад 9 тис. кримінальних правопорушень стосовно наруг над могилами. Про це у відповідь на інформаційний запит УНН повідомили у Генеральній прокуратурі України.
Так, в Україні за п’ять років обліковано 9 047 кримінальних проваджень за статтею 297 КК України – наруга над могилою. Загалом зареєстровано 11 128 кримінальних правопорушень. З цієї кількості закрито 2 081 провадження.
Згідно з даними, найбільше обліковано кримінальних правопорушень у 2018-му 2 030, у 2015-му – 1 932, а у 2017-му – 1 815. Найменша кількість у 2014-му році – 1 608, у 2016-му – 1 662.
Нагадаємо, поліція на Вінниччині затримала 14-річного підлітка, який пошкодив 60 пам’ятників на кладовищі.
Як повідомляв УНН, на Дніпропетровщині в смт Широке 14-річний підліток розламав декілька надгробних пам’ятників на кладовищі.