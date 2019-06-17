За пять лет в Украине зафиксировано более 9 тыс. надругательств над могилами
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июня. УНН. В течение 2014-2018 годов в Украине учтено более 9 тыс. уголовных правонарушений в отношении надругательств над могилами. Об этом в ответ на информационный запрос УНН сообщили в Генеральной прокуратуре Украины.
Так, в Украине за пять лет учтено 9047 уголовных производств по статье 297 УК Украины - надругательство над могилой. Всего зарегистрировано 11 128 уголовных преступлений. Из этого количества закрыто 2081 производства.
Согласно данным, наибольшее учтено уголовных правонарушений в 2018-м 2030, в 2015-м - 1932, а в 2017-м - 1 815. Наименьшее количество в 2014-м году - 1608, в 2016-м - 1662.
Напомним, полиция в Винницкой области задержала 14-летнего подростка, который повредил 60 памятников на кладбище.
Как сообщал УНН, в Днепропетровской области в пгт Широкое 14-летний подросток разломал несколько надгробных памятников на кладбище.