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За п’ять років Литва надала Україні понад 11 млн євро допомоги

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Литовська Республіка за п’ять років надала Україні понад 11 млн євро допомоги. Про це президент Литовської Республіки Гітанас Науседа повідомив на зустрічі з делегацією Дніпропетровської облдержадміністрації та українськими військовими, які наразі перебувають у Литві на реабілітації, передає УНН із посиланням на сайт президента Литовської Республіки.

За п’ять років Литва надала Україні понад 11 млн євро допомоги

За словами Науседа, Литва має намір продовжувати надавати активну підтримку людям України, які постраждали від війни. Литва щороку приймає 50 українських військових на реабілітацію, а підтримка Литви Україні протягом 2014-2018 років становила 11,482 млн грн євро.

Також, за прикладом Литви Україна планує створити психологічний центр соціальної реабілітації для допомоги людям, постраждалим від війни.

Окрім того, Науседа також наголосив на активній співпраці Литви та України у галузі освіти та науки, "від студентів, які приїжджають до нашої країни, до партнерських відносин з університетами".

Раніше повідомлялося, що Литва безкоштовно передасть Україні боєприпаси на 255 тисяч євро.

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