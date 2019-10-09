За пять лет Литва предоставила Украине более 11 млн евро помощи

По словам Науседа, Литва намерена продолжать оказывать активную поддержку людям Украины, пострадавшим от войны. Литва ежегодно принимает 50 украинских военных на реабилитацию, а поддержка Литвы Украине в течение 2014-2018 годов составляла 11482000 грн евро.

Также, по примеру Литвы Украина планирует создать психологический центр социальной реабилитации для помощи людям, пострадавшим от войны.

Кроме того, Науседа также отметил активное сотрудничество Литвы и Украины в области образования и науки, "от студентов, приезжающих в нашу страну, к партнерским отношениям с университетами".

Ранее сообщалось, что Литва бесплатно передаст Украине боеприпасы на 255 000 евро.