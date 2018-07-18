За п'ять місяців в Україні померли понад тисяча немовлят
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. За січень–травень 2018 року в Україні померли 1091 дітей у віці до 1 року. Про це свідчать дані Державної служби статистики України, передає УНН.
Зокрема, за даними Держстатистики, за січень-травень 2018 року кількість померлих склала 254 221 осіб, із них дітей у віці до 1 року — 1091 осіб.
За аналогічний період минулого року померло 253 568 осіб, із них немовлят — 1150 осіб.
Нагадаємо, чисельність наявного населення в Україні, за оцінкою, на 1 червня 2018 року становила 42 млн 279,6 тис. осіб. Упродовж січня—травня 2018 року чисельність населення зменшилася на 106,8 тис. осіб.