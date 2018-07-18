За пять месяцев в Украине умерли более тысячи младенцев
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. За январь-май 2018 года в Украине умерли 1091 детей в возрасте до 1 года. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины, передает УНН.
В частности, по данным Госстатистики, за январь-май 2018 года количество умерших составило 254 221 человек, из них детей в возрасте до 1 года — 1 091 человек.
За аналогичный период прошлого года умерло 253 568 человек, из них младенцев — 1 150 человек.
Напомним, численность населения в Украине, по оценке, на 1 июня 2018 года составила 42 млн 279,6 тыс. человек. В течение января-мая 2018 года численность населения уменьшилась на 106,8 тыс. человек.