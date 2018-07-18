За п'ять місяців українців поменшало на 107 тисяч осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. Протягом січня–травня кількість українців зменшилась на 106,8 тис. осіб. Про це повідомили у Державній службі статистики України, передає УНН.
“Чисельність наявного населення в Україні, за оцінкою, на 1 червня 2018 року становила 42 млн 279,6 тис. осіб. Упродовж січня—травня 2018 року чисельність населення зменшилася на 106,8 тис. осіб”, — йдеться у повідомленні.
У Держстатистики уточнили, що перевищення кількості померлих над кількістю живонароджених залишається суттєвим: на 100 померлих припадає 54 живонароджені.
Нагадаємо, Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про проведення пробного перепису населення України в 2019 році. Це рішення є частиною підготовчих заходів до проведення Всеукраїнського перепису населення, запланованого на 2020 рік.