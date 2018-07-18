За пять месяцев украинцев стало меньше на 107 тысяч человек

"Численность населения в Украине, по оценке, на 1 июня 2018 года составила 42 млн 279,6 тыс. человек. В течение января-мая 2018 года численность населения уменьшилась на 106,8 тыс. человек", - говорится в сообщении.

В Госстатистики уточнили, что превышение числа умерших над числом живорожденных остается существенным: на 100 умерших приходится 54 живорожденных.

Напомним, Кабинет Министров Украины принял решение о проведении пробной переписи населения Украины в 2019 году. Это решение является частью подготовительных мероприятий к проведению Всеукраинской переписи населения, запланированной на 2020 год.