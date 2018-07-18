За пять месяцев украинцев стало меньше на 107 тысяч человек
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. В течение января-мая количество украинцев уменьшилось на 106,8 тыс. человек. Об этом сообщили в Государственной службе статистики Украины, передает УНН.
"Численность населения в Украине, по оценке, на 1 июня 2018 года составила 42 млн 279,6 тыс. человек. В течение января-мая 2018 года численность населения уменьшилась на 106,8 тыс. человек", - говорится в сообщении.
В Госстатистики уточнили, что превышение числа умерших над числом живорожденных остается существенным: на 100 умерших приходится 54 живорожденных.
Напомним, Кабинет Министров Украины принял решение о проведении пробной переписи населения Украины в 2019 году. Это решение является частью подготовительных мероприятий к проведению Всеукраинской переписи населения, запланированной на 2020 год.