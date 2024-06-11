За поточну добу росія застосувала 135 авіаційних керованих бомб – Зеленський
Київ • УНН
За словами президента України Володимира Зеленського, росія за один день застосувала 135 авіаційних керованих бомб, кожна з яких важить близько тонни, що перевищує можливості будь-якої системи протиповітряної оборони.
За одну добу росія застосувала 135 КАБів, обсяг кожної близько тонни. Подібні обсяги обстрілів перевищують можливості будь-якої системи ППО. Про це президент України Володимир Зеленський сказав на спільній конференції з федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом, передає УНН.
За поточну добу росія застосувала 135 авіаційних керованих бомб, кожна з яких – близько тонни. Це дуже багато. З цим не впорається жодна система ППО
Він додав, що Україні потрібно більше систем ППО, потрібні комплексні рішення. За його словами, такі можливості обговорювалися під час зустрічі з Шольцем.
Я розраховую, що нам це вдасться, хоча це тільки початок, але про деякі речі треба говорити тихо, поки вони не вирішені
Він також висловив вдячність канцлеру Німеччини за черговий пакет підтримки та ППО.
Наші команди багато працювали над тим, щоб пришвидшити усі процеси, аби ці системи швидше були у нас
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За словами президента Володимира Зеленського, найбільша російська стратегічна перевага над Україною - це перевага в небі. Він зазначив, що ракетний і бомбовий терор допомагає російським військам просуватися на землі і єдина відповідь на це - системи ППО.
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