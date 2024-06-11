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За поточну добу росія застосувала 135 авіаційних керованих бомб – Зеленський

За поточну добу росія застосувала 135 авіаційних керованих бомб – Зеленський

Київ • УНН

 • 15907 перегляди

За словами президента України Володимира Зеленського, росія за один день застосувала 135 авіаційних керованих бомб, кожна з яких важить близько тонни, що перевищує можливості будь-якої системи протиповітряної оборони.

За одну добу росія застосувала 135 КАБів, обсяг кожної близько тонни. Подібні обсяги обстрілів перевищують можливості будь-якої системи ППО. Про це президент України Володимир Зеленський сказав на спільній конференції з федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом, передає УНН.

За поточну добу росія застосувала 135 авіаційних керованих бомб, кожна з яких – близько тонни. Це дуже багато. З цим не впорається жодна система ППО

– сказав Зеленський.

Він додав, що Україні потрібно більше систем ППО, потрібні комплексні рішення. За його словами, такі можливості обговорювалися під час зустрічі з Шольцем.

Я розраховую, що нам це вдасться, хоча це тільки початок, але про деякі речі треба говорити тихо, поки вони не вирішені

- розповів президент.

Він також висловив вдячність канцлеру Німеччини за черговий пакет підтримки та ППО.

Наші команди багато працювали над тим, щоб пришвидшити усі процеси, аби ці системи швидше були у нас

– додав президент.

Нагадаємо

За словами президента Володимира Зеленського, найбільша російська стратегічна перевага над Україною - це перевага в небі. Він зазначив, що ракетний і бомбовий терор допомагає російським військам просуватися на землі і єдина відповідь на це - системи ППО.

Армія рф вдарила КАБом по Костянтинівці на Донеччині, 5 поранених11.06.24, 08:28 • 21311 переглядiв

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