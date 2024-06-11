Киев • УНН
По словам президента Украины Владимира Зеленского, россия за один день применила 135 авиационных управляемых бомб, каждая из которых весит около тонны, что превышает возможности любой системы противовоздушной обороны.
За одни сутки россия применила 135 КАБов, объем каждой около тонны. Подобные объемы обстрелов превышают возможности любой системы ПВО. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал на совместной конференции с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцом, передает УНН.
За текущие сутки россия применила 135 авиационных управляемых бомб, каждая из которых - около тонны. Это очень много. С этим не справится ни одна система ПВО
Он добавил, что Украине нужно больше систем ПВО, нужны комплексные решения. По его словам, такие возможности обсуждались во время встречи с Шольцем.
Я рассчитываю, что нам это удастся, хотя это только начало, но о некоторых вещах надо говорить тихо, пока они не решены
Он также выразил благодарность канцлеру Германии за очередной пакет поддержки и ПВО.
Наши команды много работали над тем, чтобы ускорить все процессы, чтобы эти системы быстрее были у нас
Напомним
По словам президента Владимира Зеленского, самое большое российское стратегическое преимущество над Украиной - это преимущество в небе. Он отметил, что ракетный и бомбовый террор помогает российским войскам продвигаться на земле и единственный ответ на это - системы ПВО.
Армия рф ударила КАБом по Константиновке в Донецкой области, 5 раненых11 июня 2024, 05:28 • 19434 просмотра