За одни сутки россия применила 135 КАБов, объем каждой около тонны. Подобные объемы обстрелов превышают возможности любой системы ПВО. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал на совместной конференции с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцом, передает УНН.

За текущие сутки россия применила 135 авиационных управляемых бомб, каждая из которых - около тонны. Это очень много. С этим не справится ни одна система ПВО - сказал Зеленский.

Он добавил, что Украине нужно больше систем ПВО, нужны комплексные решения. По его словам, такие возможности обсуждались во время встречи с Шольцем.

Я рассчитываю, что нам это удастся, хотя это только начало, но о некоторых вещах надо говорить тихо, пока они не решены - рассказал президент.

Он также выразил благодарность канцлеру Германии за очередной пакет поддержки и ПВО.

Наши команды много работали над тем, чтобы ускорить все процессы, чтобы эти системы быстрее были у нас - добавил президент.

Напомним

По словам президента Владимира Зеленского, самое большое российское стратегическое преимущество над Украиной - это преимущество в небе. Он отметил, что ракетный и бомбовый террор помогает российским войскам продвигаться на земле и единственный ответ на это - системы ПВО.

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