За попередню добу Повітряні Сили ЗС України уразили вісім повітряних цілей ворога
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. В Командуванні Повітряних Сил ЗСУ повідомили про вісім збитих повітряних цілей російських окупантів. Про це інформує УНН.
Деталі
За попередню добу Повітряні Сили ЗС України уразили:
- 2 літаки (попередньо винищувачі-бомбардувальники Су-34);
- 1 вертоліт;
- 1 БпЛА (ОТР);
- 4 крилаті ракети.
Ударна авіація під прикриттям винищувачів продовжує наносити ракетно-бомбові удари по скупченню військ, колонах техніки, логістичних центрах та живій силі окупантів.
Нагадаємо
Окупанти масово обстріляли Кременчуцький НПЗ і навколишні склади паливно-мастильних матеріалів.