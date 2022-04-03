За предыдущие сутки воздушные силы ВС Украины поразили восемь воздушных целей врага
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. В Командовании Воздушных Сил ВСУ сообщили о восьми сбитых воздушных целях российских оккупантов. Об этом информирует УНН.
Детали
За предыдущие сутки Воздушные Силы ВС Украины поразили: {3
- 2 самолета (предварительно истребители-бомбардировщики Су-34);
- 1 вертолет;
- 1 БпЛА (ОТР);
- 4 крылатые ракеты.
Ударная авиация под прикрытием истребителей продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по скоплению войск, колоннам техники, логистическим центрам и живой силе оккупантов.
Напомним
Оккупанты массово обстреляли Кременчугский НПЗ и окружающие склады горюче-смазочных материалов.