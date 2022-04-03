За попередню добу на Луганщині та Донеччині ЗСУ відбили 6 атак та 17 одиниць техніки ворога - Генштаб

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На території Донецької та Луганської областей захисниками та захисницями України за минулу добу відбито шість атак ворога, знищено чотири танки, шість одиниць броньованої та сім одиниць автомобільної техніки противника.

Продовжуються систематичні випадки порушення вимог Міжнародного гуманітарного права щодо ведення війни. Російські окупанти продовжують розміщувати озброєння та військову техніку у безпосередній близькості до житлової інфраструктури населених пунктів, проводити фільтраційні заходи на тимчасово зайнятих територіях, здійснюють насильство стосовно місцевих жителів, займаються мародерством та пограбуваннями.

Нагадаємо

За попередню добу Повітряні Сили ЗС України уразили вісім повітряних цілей ворога.