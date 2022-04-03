За предыдущие сутки на Луганщине и Донетчине ВСУ отбили 6 атак и 17 единиц техники врага-Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Генеральный штаб ВСУ на своей странице в Facebook сообщили об отражении 6-ти атак врага в районе Донецкой и Луганской областей. Об этом информирует УНН.
Детали
На территории Донецкой и Луганской областей защитниками и захисницями Украины за минувшие сутки отбито шесть атак врага, уничтожено четыре танка, шесть единиц бронированной и семь единиц автомобильной техники противника.
Продолжаются систематические случаи нарушения требований Международного гуманитарного права по ведению войны. Российские оккупанты продолжают размещать вооружение и военную технику в непосредственной близости к жилой инфраструктуры населенных пунктов, проводить фильтрационные мероприятия на временно занятых территориях, совершают насилие в отношении местных жителей, занимаются мародерством и грабежами.
Напомним
За предыдущие сутки Воздушные Силы ВС Украины поразили восемь воздушных целей врага.