За предыдущие сутки на Луганщине и Донетчине ВСУ отбили 6 атак и 17 единиц техники врага-Генштаб

Детали

На территории Донецкой и Луганской областей защитниками и захисницями Украины за минувшие сутки отбито шесть атак врага, уничтожено четыре танка, шесть единиц бронированной и семь единиц автомобильной техники противника.

Продолжаются систематические случаи нарушения требований Международного гуманитарного права по ведению войны. Российские оккупанты продолжают размещать вооружение и военную технику в непосредственной близости к жилой инфраструктуры населенных пунктов, проводить фильтрационные мероприятия на временно занятых территориях, совершают насилие в отношении местных жителей, занимаются мародерством и грабежами.

Напомним

За предыдущие сутки Воздушные Силы ВС Украины поразили восемь воздушных целей врага.