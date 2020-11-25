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За понад 120 днів перемир’я на Донбасі загинуло четверо українських військових - Хомчак

За понад 120 днів перемир’я на Донбасі загинуло четверо українських військових - Хомчак

Київ • УНН

 • 15690 перегляди

КИЇВ. 25 листопада. УНН. За 122 дні перемир’я на Донбасі загинуло четверо українських воїнів, 14 зазнали поранень. Про це сказав Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак, передає УНН з посиланням на АрміяInform.

“Сьогодні триває 122 день від початку всеосяжного перемир’я, досягнутого 27 липня у рамках Тристоронньої контактної групи. І, за словами Головнокомандувача ЗС України генерал-полковника Руслана Хомчака, перемир’я сьогодні дотримується. Однак, не потрібно забувати, що війна на Сході України триває, лінія зіткнення 400 кілометрів”, - йдеться у повідомленні.

За словами Руслана Хомчака, якщо Збройним Силам стоїть завдання без необхідності вогонь не відкривати, щоб не провокувати на відповідні силові дії противника, то в переважній більшості, на 99%, ці завдання наші військові виконують. Однак, бойовики не так само виконують їх.

“По вчорашньому дні був обстріл, ми його кваліфікували як снайперський, йде розслідування. Поранений військовослужбовець 72-ї бригади, який, на жаль, в лікарні помер. Це четвертий випадок загибелі за 122 добу та маємо 14 осіб поранених. Звичайно, це багато, якщо гинуть чи травмуються люди. Проте якщо брати в порівнянні з минулим періодом (ми не беремо 2014-2015 роки) це, звісно, мало”, - сказав Руслан Хомчак.

За словами Головнокомандувача ЗСУ, рішення про вогонь у відповідь приймає командир на місці. 24 листопада, вогонь не відкривали, бо проводили евакуацію пораненого, намагаючись його врятувати.

Нагадаємо, 24 листопада бойовики двічі відкривали вогонь, один боєць загинув від кулі снайпера.

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