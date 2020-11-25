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За более чем 120 дней перемирия на Донбассе погибли четыре украинских военных - Хомчак

За более чем 120 дней перемирия на Донбассе погибли четыре украинских военных - Хомчак

Киев  •  УНН

 • 15688 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. За 122 дня перемирия на Донбассе погибли четыре украинских воина, 14 получили ранения. Об этом сказал Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, передает УНН со ссылкой на АрмияInform.

"Сегодня идет 122 день от начала всеобъемлющего перемирия, достигнутого 27 июля в рамках Трехсторонней контактной группы. И, по словам Главнокомандующего ВС Украины генерал-полковника Руслана Хомчака, перемирие сегодня соблюдается. Однако, не нужно забывать, что война на Востоке Украины продолжается, линия столкновения 400 километров", - говорится в сообщении.

По словам Руслана Хомчака, если Вооруженным Силам стоит задача без необходимости огонь не открывать, чтобы не провоцировать на соответствующие силовые действия противника, то в подавляющем большинстве, на 99%, эти задачи наши военные выполняют. Однако, боевики не так же выполняют их.

"По вчерашнему дню был обстрел, мы его квалифицировали как снайперский, идет расследование. Раненый военнослужащий 72-й бригады, который, к сожалению, в больнице скончался. Это четвертый случай гибели за 122 сутки и имеем 14 человек раненых. Конечно, это много, если погибают или травмируются люди. Однако если брать в сравнении с прошлым периодом (мы не берем 2014-2015 годы) это, конечно, мало", - сказал Руслан Хомчак.

По словам Главнокомандующего ВСУ, решение об огне принимает командир на месте. 24 ноября, огонь не открывали, потому проводили эвакуацию раненого, пытаясь его спасти.

Напомним, 24 ноября боевики дважды открывали огонь, один боец погиб от пули снайпера.

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