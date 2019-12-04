За півтора місяці в Україні виявили майже три тисячі нелегалів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. З 8 жовтня по 19 листопада 2019 року на території України було проведено цільові профілактичні заходи під умовною назвою "Мігрант", спрямовані на нагляд та контроль за виконанням законодавства України у міграційній сфері. В рамках проведених заходів Державна міграційна служба спільно з поліцією виявили майже три тисячі порушників міграційного законодавства, передає УНН з посиланням на повідомлення пресслужби ДМС.
"Спільними діями територіальні органи і підрозділи ДМС та НПУ виявили 2976 незаконних мігрантів, щодо 2838 з них прийнято рішення про примусове повернення та 144 рішення про примусове видворення. 124 іноземців було розміщено у пунктах тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, 963 – заборонено в’їзд до України", - повідомили в пресслужбі.
Повідомляється, що за час проведення заходів територіальні органи та підрозділи ДМС забезпечили виконання 1656 рішень про примусове повернення та 106 рішень про примусове видворення іноземців та осіб без громадянства з території України.
Як повідомляв УНН, за даними міграційної служби, в Україні офіційно живе майже 400 тисяч іноземців.