За півтора місяці в Україні виявили майже три тисячі нелегалів

КИЇВ. 3 грудня. УНН. З 8 жовтня по 19 листопада 2019 року на території України було проведено цільові профілактичні заходи під умовною назвою "Мігрант", спрямовані на нагляд та контроль за виконанням законодавства України у міграційній сфері. В рамках проведених заходів Державна міграційна служба спільно з поліцією виявили майже три тисячі порушників міграційного законодавства, передає УНН з посиланням на повідомлення пресслужби ДМС.