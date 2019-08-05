За півроку в Україні відтворили майже 36 тис. га лісу

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КИЇВ. 5 серпня. УНН. За перше півріччя 2019 року лісогосподарські підприємства відтворили ліси на площі 35 852 гектари. Про це УНН повідомили у прес-службі Державного агентства лісових ресурсів України у відповідь на інформаційний запит.

"За перше півріччя 2019 року лісогосподарські підприємства, що належать до сфери управління Державного агентства лісових ресурсів України, відтворили ліси на площі 35 852 гектари", - йдеться у відповіді.

В агентстві уточнили, що дані наведені по лісах, які належать до сфери управління Держлісагентства, загальна площа яких становить 7,6 млн га, або 73% всього лісового фонду України.

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Нагадаємо, на підтримку лісів Сходу і Півдня України у 2019 році планували виділити 288 млн грн зі спеціального фонду Державного бюджету. 

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