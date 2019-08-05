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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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7 марта, 06:35 • 105449 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 134053 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 142981 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 129294 просмотра

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6 марта, 14:10 • 129903 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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За полгода в Украине воссоздали почти 36 тыс. га леса

За полгода в Украине воссоздали почти 36 тыс. га леса

Киев  •  УНН

 • 19075 просмотра

КИЕВ. 5 августа. УНН. За первое полугодие 2019 года лесохозяйственные предприятия воссоздали леса на площади 35 852 гектаров. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Государственного агентства лесных ресурсов Украины в ответ на информационный запрос.

"За первое полугодие 2019 года лесохозяйственные предприятия, относящиеся к сфере управления Государственного агентства лесных ресурсов Украины, воссоздали леса на площади 35 852 гектара", - говорится в ответе.

В агентстве уточнили, что данные приведены по лесам, которые принадлежат к сфере управления Гослесагентства, общая площадь которых составляет 7,6 млн га, или 73% всего лесного фонда Украины.

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Напомним, в поддержку лесов Востока и Юга Украины в 2019 году планировали выделить 288 млн грн из специального фонда Государственного бюджета.

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