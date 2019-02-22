За півроку радикали витратили на рекламу понад 50 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. За останні 6 місяців 2018 року фракція Радикальної партії Олега Ляшка витратила 31 млн 935 тис. грн на розміщення реклами на телебаченні. Про це свідчать дані фінансових звітів РПЛ, передає УНН.
При цьому, на розміщення реклами на радіо РПЛ витратила 77,7 тис. грн, на розміщення реклами у друкованих ЗМІ - 5 млн грн, на розміщення зовнішньої політичної реклами - 14,2 млн грн.
Загалом шість місяців активної агітації (інформаційна, рекламна, видавнича, поліграфічна продукція) обійшлися РПЛ у 51,2 млн грн.
Як писав УНН, радикал Сергій Рибалка тягне гроші з держбюджету на свої поїздки.
Також нагадаємо, НАЗК оголосило про початок перевірки декларацій Олега Ляшка та Сергія Рибалки за 2017 рік.
У 2018 році НАЗК вже перевіряло декларацію Рибалки за 2015 рік і тоді встановило, що нардеп порушив вимоги чинного законодавства України - пунктів 2,7 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".