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За півроку до бюджету надійшло майже 720 млн грн від оренди держмайна

За півроку до бюджету надійшло майже 720 млн грн від оренди держмайна

Київ • УНН

 • 10412 перегляди

КИЇВ. 4 липня. УНН. ФДМУ за півроку отримав від оренди державного майна майже 720 млн грн, передає УНН з посиланням на повідомлення Фонду держмайна.

“Фонд державного майна України за січень-червень 2018 року перерахував до Державного бюджету від оренди державного майна 719,2 млн грн”, — зауважили у Фонді.

Розмір надходжень за червень склав 137,9 млн грн.

Зазначається, що виконання річного плану з надходжень від оренди державного майна становить 71,93%. Завдання, встановлене Державним бюджетом на 2018 рік — 1 млрд грн.

Нагадаємо, Фонд державного майна оголосив перші шість конкурсів з відбору радників для надання послуг з підготовки до приватизації та продажу пакетів акцій для 6 підприємств, які мають продати цього року.

Українські Національні Новини

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