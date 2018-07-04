За півроку до бюджету надійшло майже 720 млн грн від оренди держмайна
Київ • УНН
КИЇВ. 4 липня. УНН. ФДМУ за півроку отримав від оренди державного майна майже 720 млн грн, передає УНН з посиланням на повідомлення Фонду держмайна.
“Фонд державного майна України за січень-червень 2018 року перерахував до Державного бюджету від оренди державного майна 719,2 млн грн”, — зауважили у Фонді.
Розмір надходжень за червень склав 137,9 млн грн.
Зазначається, що виконання річного плану з надходжень від оренди державного майна становить 71,93%. Завдання, встановлене Державним бюджетом на 2018 рік — 1 млрд грн.
Нагадаємо, Фонд державного майна оголосив перші шість конкурсів з відбору радників для надання послуг з підготовки до приватизації та продажу пакетів акцій для 6 підприємств, які мають продати цього року.